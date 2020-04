Parte la giostra dei ricorsi: comincia il Tolosa retrocesso (che era a -14 dalla salvezza) (Di giovedì 30 aprile 2020) “Non potremo difendere, lealmente e sul campo, la possibilità di restare in Ligue 1 fino all’ultimo giorno”. Il Tolosa retrocede nella serie B francese e protesta perché l’LFP ha chiuso la Ligue 1 in anticipo (decisione scontata dopo le decisioni del governo francese) congelando le classifiche alla 28esima giornata e assegnando titoli, promozioni e retrocessioni sulla base di quelle. Esattamente come per l’Olanda, è cominciata l’ovvia stagione dei ricorsi in tribunale. Perché lo stop anticipato del campionato diventa un appiglio legale per le squadre-aziende, che possono far valere le loro ragioni sportive anche quando la matematica consiglierebbe più cautela nell’indignazione. Il Tolosa per esempio, condannato alla Ligue2 assieme all’Amiens, era in un’ultima posizione con appena 13 punti e ben 14 ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 aprile 2020) “Non potremo difendere, lealmente e sul campo, la possibilità di restare in Ligue 1 fino all’ultimo giorno”. Ilretrocede nella serie B francese e protesta perché l’LFP ha chiuso la Ligue 1 in anticipo (decisione scontata dopo le decisioni del governo francese) congelando le classifiche alla 28esima giornata e assegnando titoli, promozioni e retrocessioni sulla base di quelle. Esattamente come per l’Olanda, èta l’ovvia stagione deiin tribunale. Perché lo stop anticipato del campionato diventa un appiglio legale per le squadre-aziende, che possono far valere le loro ragioni sportive anche quando la matematica consiglierebbe più cautela nell’indignazione. Ilper esempio, condannato alla Ligue2 assieme all’Amiens, era in un’ultima posizione con appena 13 punti e ben 14 ...

Ultime Notizie dalla rete : Parte giostra Parte la giostra dei ricorsi: comincia il Tolosa retrocesso (che era a -14 dalla salvezza) IlNapolista Maione e Giostra (Uniurb): “Particolato atmosferico e diffusione del Sars Cov-2: ipotesi, non certezze”

URBINO – Nelle ultime settimane l’attenzione di buona parte della comunità scientifica si è focalizzata su questioni collegate all’epidemia da SARS-CoV-2. I media danno risalto quasi quotidianamente a ...

Ivrea, addio allegra giostra di Mister Paolino: se n’è andato Devinci

IVREA. I bambini di ieri non dimenticheranno mai la giostra di “Mister Paolino”. Gli adulti di Albiano, il paese in cui aveva scelto di vivere da trent’anni a questa parte, ricorderanno i suoi tornei ...

