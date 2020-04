Paola Barale con la Croce Rossa: ‘Raccolgo cibo per chi non può fare la spesa’ (Di giovedì 30 aprile 2020) In questo periodo così complicato per il Paese alcuni vip scendono in campo. Non solo Raoul Bova e Rocio Munoz Morales che si sono prestati come volontari per la Croce Rossa di Roma, ma anche Paola Barale ha fatto una scelta simile. “Sto aiutando la Croce Rossa. Avevo due possibilità: o stare a casa sentendomi vittima della situazione oppure cercare di essere utile, così mi sono proposta come volontaria alla Croce Rossa” svela la showgirl. Paola Barale e l’impegno con la Croce Rossa Intervistata da DiLei, Paola Barale racconta così la propria esperienza e il proprio impegno in questa situazione di emergenza: “Ognuno di noi può fare qualcosa senza essere necessariamente dei supereroi e gli italiani hanno risposto con generosità. Nello specifico con la Croce Rossa, mi occupo della raccolta di generi alimentari per chi non ... Leggi su tvzap.kataweb Paola Barale svela perché non ha avuto figli : la confessione a cuore aperto

La quarantena di Paola Barale : “Non guarda al passato”

Paola Barale volontaria durante l’emergenza : “Raccolgo cibo per chi non può fare la spesa” (Di giovedì 30 aprile 2020) In questo periodo così complicato per il Paese alcuni vip scendono in campo. Non solo Raoul Bova e Rocio Munoz Morales che si sono prestati come volontari per ladi Roma, ma ancheha fatto una scelta simile. “Sto aiutando la. Avevo due possibilità: o stare a casa sentendomi vittima della situazione oppure cercare di essere utile, così mi sono proposta come volontaria alla” svela la showgirl.e l’impegno con laIntervistata da DiLei,racconta così la propria esperienza e il proprio impegno in questa situazione di emergenza: “Ognuno di noi puòqualcosa senza essere necessariamente dei supereroi e gli italiani hanno risposto con generosità. Nello specifico con la, mi occupo della raccolta di generi alimentari per chi non ...

bnotizie : Barbara D`Urso, Paola Barale confessa: `Non potrei mai condurre Live-Non è la d`Urso` - zazoomnews : Paola Barale svela perché non ha avuto figli: la confessione a cuore aperto - #Paola #Barale #svela #perché #avuto - KontroKulturaa : Paola Barale svela perché non ha avuto figli: la confessione a cuore aperto - - bnotizie : Barbara D`Urso, Paola Barale confessa: `Non potrei mai condurre Live-Non è la d`Urso` - zazoomnews : Paola Barale volontaria durante l’emergenza: “Raccolgo cibo per chi non può fare la spesa” - #Paola #Barale… -