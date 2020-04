Nasce la squadra di Bonomi in Confindustria. C'è Gubitosi al Digitale (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Consiglio Generale di Confindustria, su proposta del presidente designato Carlo Bonomi, ha approvato la squadra di presidenza per il quadriennio 2020-2024. Nel team di vicepresidenti entrano Luigi Gubitosi, Maurizio Stirpe, Maria Cristina Piovesana, Emanuele Orsini, Barbara Beltrame, Giovanni Brugnoli, Francesco De Santis, Alberto Marenghi, Maurizio Marchesini, Natale Mazzuca. Si aggiungono i tre vicepresidenti ‘di diritto’: il presidente della Piccola Industria Carlo Robiglio, il presidente dei Giovani Imprenditori Alessio Rossi (fino al 26 giugno), il presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali Vito Grassi.Queste le deleghe assegnate: Barbara Beltrame, con delega all’internazionalizzazione; Giovanni Brugnoli, con delega al Capitale umano; Francesco De Santis, con delega alla Ricerca e Sviluppo; Luigi Gubitosi, con delega al Digitale; Alberto ... Leggi su huffingtonpost Juventus - clamoroso retroscena : nasce anche la squadra di calcetto?

Coronavirus - Lapucci(Fondazione Crt)”Ponte aereo nasce da lavoro squadra”

Calciomercato Lazio - Lotito batte 5 colpi : può nascere una squadra stellare [NOMI e DETTAGLI] (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Consiglio Generale di, su proposta del presidente designato Carlo, ha approvato ladi presidenza per il quadriennio 2020-2024. Nel team di vicepresidenti entrano Luigi, Maurizio Stirpe, Maria Cristina Piovesana, Emanuele Orsini, Barbara Beltrame, Giovanni Brugnoli, Francesco De Santis, Alberto Marenghi, Maurizio Marchesini, Natale Mazzuca. Si aggiungono i tre vicepresidenti ‘di diritto’: il presidente della Piccola Industria Carlo Robiglio, il presidente dei Giovani Imprenditori Alessio Rossi (fino al 26 giugno), il presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali Vito Grassi.Queste le deleghe assegnate: Barbara Beltrame, con delega all’internazionalizzazione; Giovanni Brugnoli, con delega al Capitale umano; Francesco De Santis, con delega alla Ricerca e Sviluppo; Luigi, con delega al; Alberto ...

giorgiogaias : RT @HuffPostItalia: Nasce la squadra di Bonomi in Confindustria. C'è Gubitosi al Digitale - HuffPostItalia : Nasce la squadra di Bonomi in Confindustria. C'è Gubitosi al Digitale - FasanoLiveCom : Le associazioni fasanesi fanno squadra: nasce il Coordinamento “Associazioni in Rete” - enricoratto : RT @ScarpelloSerena: In questa rubrica parlo con i figli d’arte delle storiche aziende italiane. Bello scoprire come stanno affrontando la… - ScarpelloSerena : In questa rubrica parlo con i figli d’arte delle storiche aziende italiane. Bello scoprire come stanno affrontando… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce squadra Nasce la squadra di Bonomi in Confindustria. C'è Gubitosi al Digitale L'HuffPost "Da solo sul palco dell'Artiston di Sanremo, ho visto per la prima volta il mio teatro immobile"

“Sono salito sul palco dell’Ariston, mi sono seduto al centro, ho poggiato il mio cellulare su un vaso rovesciato che rifletteva il teatro e per la prima volta ho avvertito una straordinaria (nel sens ...

Nasce la squadra di Bonomi in Confindustria. C'è Gubitosi al Digitale

Il Consiglio Generale di Confindustria, su proposta del presidente designato Carlo Bonomi, ha approvato la squadra di presidenza per il quadriennio 2020-2024. Nel team di vicepresidenti entrano Luigi ...

“Sono salito sul palco dell’Ariston, mi sono seduto al centro, ho poggiato il mio cellulare su un vaso rovesciato che rifletteva il teatro e per la prima volta ho avvertito una straordinaria (nel sens ...Il Consiglio Generale di Confindustria, su proposta del presidente designato Carlo Bonomi, ha approvato la squadra di presidenza per il quadriennio 2020-2024. Nel team di vicepresidenti entrano Luigi ...