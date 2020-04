Minaccia genitori | ferisce nonno e poi evade | arrestato 35enne romano

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 aprile 2020) Roma – Altro episodio di violenza nella Capitale. Si tratta di undi 35 anni, con vari precedenti di polizia, sottoposto agli arresti domiciliari. Ieri sera in via della Giustiniana, al termine di una lite, ha primato i, poi e’ sceso al piano sottostante colpendo il propriocon uno stendino. Non contento, e’ andato nel giardino condominiale e li’ ha danneggiato un lampione e il citofono. Bloccato dai poliziotti del commissariato Flaminio e’ statoe accompagnato negli uffici di polizia. Dovrà rispondere del reato di evasione, minacce aggravate e danneggiamento.