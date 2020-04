Indel B | comunicazione sull’acquisto di azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) –B, nell’ambito del programma di acquisto dicomunicato al mercato il 9 maggio 2019 e avviato il 15 maggio 2019 sino ad un massimo di 100.000ordinarie, comunica di aver acquistato, tra il 24 ed il 29 aprile 2020, complessive 1.010(corrispondenti allo 0,017% del numero complessivo diordinarie), al prezzo medio ponderato di 14,2837 euro per un controvalore titoli complessivo pari a 14.426,50 euro. Il programma di acquisto diapprovato dall’assemblea del 26 febbraio 2019 si è così concluso. A seguito delle suddette oper, la società a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione per il mobile e mobile living detiene 100.000. A Piazza Affar, piccolo passo in avanti perB che porta a casa un timido +0,35%.