Il coronavirus sta portando un federalismo di fatto in Italia

Leggi su wired

(Di giovedì 30 aprile 2020) (foto: Andreas Solaro/Afp via Getty Images)In Veneto e Liguria il take away è già permesso: speriamo abbiate prenotato il cestino per il picnic del primo maggio (da consumare, nel primo caso, anche nelle seconde case e sulle imbarcazioni); in Puglia potrete invece darvi alla pesca amatoriale e visitare i vostri cari al cimitero. Se invece potrete sorseggiare un caffè al sole o concedervi un bel piatto di pasta con la ‘nduja significa che vivete in Calabria, visto che la granitica governatrice Jole Santelli riaprirà da oggi bar e ristoranti con posti all’aperto: “Rischi? Ma no, abbiamo un buon clima” ha detto la presidente della giunta calabrese. Intanto Trenha aumentato la frequenza delle sue Frecce sulla direttrice Torino-Milano-Napoli in vista di un rientro al Sud, e una generale ripresa della mobilità che magari non ...