I calciatori del Napoli non si sono opposti al congelamento stipendi sperando nella

Il futuro del calcio è ancora incerto. E intanto ballano ancora gli stipendi dei calciatori. Le società che avevano necessità di sistemare i conti hanno contrattato con i tesserati la riduzione degli stipendi. Ma il Napoli può aspettare, scrive Repubblica Napoli. Non ha questa necessità, visto che naviga in acque poco agitate dal punto di vista economico. "Per questo De Laurentiis non ha finora nemmeno avviato una trattativa con gli azzurri per il taglio degli stipendi. Il club si è limitato a congelare quello in pagamento a inizio aprile e farà lo stesso col prossimo, intorno al 10 maggio". Il regolamento consente il pagamento differito fino a tre mesi, e la maggior parte dei club normalmente si avvale della possibilità, non il Napoli. "A Castel Volturno invece i ritardi sono una eccezione con pochissimi ...

