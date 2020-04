Dave Grohl ricorda David Bowie e di quella volta in cui il Duca Bianco lo mandò a quel

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 30 aprile 2020) Nell'account in cui il frontman dei Foo Fightersi momenti più salienti della sua carriera,e diin cui illo mandò letteralmente apaese con un'email. Non una provocazione né una manifestazione di rabbia: l'uomo caduto sulla terra, conle parole, rifiutò di collaborare con i Foo Fighters.'s True Stories è la pagina Instagram in cui l'ex batterista dei Nirvana racconta i fatti più salienti della sua vita personale. In uno degli ultimi post,hato ile un curioso scambio di email con la voce di Starman., del resto, è sempre stato l'idolo die lui stesso introduce il post con queste parole: "ha dato un contributo indelebile alla colonna sonora della mia vita ...