Covid-19, ordinanza su trasporto pubblico e orari uffici: tutte le info (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale è disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), sulla base dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto. In particolare: – per i servizi di trasporto pubblico Locale di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è disposta la riattivazione dei servizi in misura di almeno il 60 % dei servizi programmati in ordinario, privilegiando nell’organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza; – per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriali con le isole del Golfo, è disposta ... Leggi su anteprima24 Covid - in Calabria sindaci (anche di destra) contro l’ordinanza ‘apri-tutto’ della Santelli : “Nelle nostre città seguiamo il governo”

Emergenza COVID-19 - Ordinanza Emiliano - in Puglia il 25-26 aprile e il 1° magio negozi alimentari chiusi - aperte edicole - tabaccai - farmacie e parafarmacie

Covid - da Buccino ordinanza sindacale per la coltivazione degli orti agricoli privati (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale è disposta la nuova programmazione dei servizi dilocale (TPL), sulla base dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di. In particolare: – per i servizi diLocale di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è disposta la riattivazione dei servizi in misura di almeno il 60 % dei servizi programmati in ordinario, privilegiando nell’organizzazione dei servizi le fascee e le tratte di maggiore affluenza; – per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriali con le isole del Golfo, è disposta ...

fattoquotidiano : Covid, in Calabria sindaci (anche di destra) contro l’ordinanza ‘apri-tutto’ della Santelli: “Nelle nostre città se… - TgrRai : #Covid_19. Quarantena e tampone obbligatorio per chi entrerà in Basilicata dal 4 maggio. Lo prescrive la nuova ordi… - TgrMolise : #Fase2 Il Presidente della Regione Donato Toma annuncia una #ordinanza per #isolamento obbligatorio di chi rientrer… - ntacalabria_it : Ordinanza Regione Calabria, disposizioni Commissario su Melito Porto Salvo #TorniamoLiberi #coranavirusitalia… - VerdiStudio : Chi è che diceva che #Santelli era un politico capace e responsabile??????????????????????? Covid, in Calabria sindaci (anche… -