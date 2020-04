Coronavirus, sottosegretario Variati: “Governo verso diffida contro Calabria. Serve unità, altrimenti i cittadini non capiscono più niente” (Di giovedì 30 aprile 2020) “E’ probabile una diffida nei confronti della Calabria. Questo è un momento molto particolare e molto critico, quindi servirebbero intesa e collaborazione. Non si tratta tanto di gerarchia delle regole, però, insomma, bisogna stare dentro un filo, altrimenti i cittadini non ci capiscono più niente“. Lo annuncia ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, il sottosegretario all’Interno, Achille Variati, a proposito della discussa ordinanza della Regione Calabria con cui la presidente Jole Santelli autorizza da domani la riapertura di bar, ristoranti e pasticcerie con tavoli all’aperto. Circa i dati differenziati dei contagi nelle varie regioni italiane, Variati spiega: “Nella prima fase della pandemia era assolutamente necessaria una cornice unitaria e ferma. Ora, in questa seconda fase, il governo ritiene che ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - sottosegretario Variati : “Forse diffida contro Calabria. Serve unità - altrimenti i cittadini non ci capiscono più niente”

Coronavirus : Lollobrigida - ‘Di Stefano sottosegretario indegno e ipocrita’

Coronavirus - il sottosegretario De Cristofaro : «La scuola si fa in classe e bisogna tornarci - le lezioni online non possono sostituirla» – Il video

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sottosegretario Coronavirus, sottosegretario Variati: “Governo verso diffida contro Calabria Il Fatto Quotidiano Scuola, Azzolina: "Maturità in presenza primo passo verso la normalità"

(Teleborsa) - Esami di maturità in presenza, scuole utilizzate come centri estivi nei mesi di luglio e agosto, e tre opzioni per la ripresa dell'anno scolastico a settembre. Questo il piano illustrato ...

Il premier Conte parla alla Camera e avverte: "No a iniziative improvvide di singoli enti locali"

"Valuteremo la riapertura di asili nido e scuole d'infanzia" DIRETTA VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 1 commento Stampa Il premier Giuseppe Conte ha tenuto una informativa alla Camera sull'emergenz ...

