Coronavirus, è record di guariti. Vittime sotto quota 300 (Di giovedì 30 aprile 2020) Giorgia Baroncini Il bollettino sull'emergenza Coronavirus: continua il calo dei malati (-3.106). Nelle ultime 24 ore, 4.693 guariti. 285 le Vittime Oggi è record di guariti: nelle ultime 24 ore si registrano infatti 4.693 unità che fanno salire il totale a 75.945 (ieri +2.311). Continua a scendere il numero degli attualmente positivi al Coronavirus: ad oggi, i malati nel Paese sono 101.551 con un calo di 3.106 unità (ieri erano stati 548 in meno rispetto al giorno prima). Prosegue anche il calo della pressione sugli ospedali. Ad oggi in terapia intensiva si contano 1.694 pazienti, 101 meno di ieri. Scende ancora il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 18.149 persone (-1.061). 81.708 persone, pari al 80% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Il numero delle Vittime è ancora alto, ma ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - tutti i numeri di oggi : record di guariti - 4.693 in un giorno

Sale a 205.463 il numero di casi totali di coronavirus in Italia dall’inizio dell’epidemia, +1.872 rispetto a ieri (quando l’incremento era stato di 2.086). Dato particolarmente incoraggiante in virtù ...

