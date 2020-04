Cobra non è: Francesco Facchinetti presenta la crime comedy oggi in streaming, ecco dove (Di giovedì 30 aprile 2020) Cobra non è, opera prima di Mauro Russo, arriva oggi su Prime Video e Francesco Facchinetti presenta il talk show di presentazione oggi alle 16:00, ecco dove! Cobra non è, l'opera prima di Mauro Russo, arriva oggi su Amazon Prime Video e, per l'occasione, Francesco Facchinetti conduce il talk show di presentazione alla pellicola, oggi alle 16:00 sui canali Facebook e Instagram! Il film è distribuito da 102 Distribution e prodotto da Giallo Limone Movie Srl ed è interpretato da Gianluca di Gennaro, Denise Capezza, Nicola Nocella, Federico Rosati e Roberto Zibetti, e con collaborazioni eccellenti di cantanti quali Elisa, Max Pezzali, Clementino, Tonino Carotone, Il Pancio ed Enzuccio, che hanno tutti accolto con entusiasmo la propria partecipazione al progetto. Il Maestro Ruggero Deodato (regista-cult di Cannibal ... Leggi su movieplayer Cobra non è - la recensione : rap per una notte

"Cobra non è" : intervista a Daniele Muscariello - trama e data d'uscita

