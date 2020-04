Viceministro Sileri | «Ripresa Serie A? Mi sembra inverosimile»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) IlPierpaolosulla scia del Ministro dello Sport Spadafora. Le sue dichiarazioni preoccupano il calcio Il pallone tornerà a rotolare? Difficile, almeno stando a sentire le parole del Governo. Dopo Spadafora, nuove dichiarazioni che non lasciano ben sperare il mondo del calcio. A pronunciarle Pierpaolodella Salute a Rai Radio 1. «Mial momento pensare alladel calcio in Italia, nel rispetto dei calciatori vedo la partita di calcio. Non è come la Formula 1 o come il tennis, il calcio è uno sport di contatto fisico e potrebbe essere fonte di contagio. Mi preoccupo per la salute degli atleti». Leggi su Calcionews24.com