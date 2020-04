Sisma, Marsilio polverizza la Pezzopane: «Fai la paladina, ma in 7 anni non hai fatto nulla» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Botta e risposta tra Stefania Pezzopane e il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. La parlamentare Pd fa una brutta figura, cerca di mettere in difficoltà il governatore ma non ci riesce. Pezzopane lamentava che Marsilio avesse dimenticato una parte del personale addetto alla ricostruzione post-terremoto. Promettendo fuoco e fiamme. La realtà è un’altra. Marsilio “Te ne ricordi a fasi alterne” Le risponde Marsilio con un lungo intervento che annichilisce la parlamentare dem: “Sui fondi per il riequilibrio dei bilanci dei centri colpiti dal Sisma nel 2009 e le stabilizzazioni del personale precario del Comune dell’Aquila e dei due Uffici speciali; nonché l’accelerazione e la semplificazione delle procedure di ricostruzione pubblica e privata di tutti i territori abruzzesi colpiti dagli eventi sismici 2016/17, ci ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 aprile 2020) Botta e risposta tra Stefaniae il presidente della regione Abruzzo, Marco. La parlamentare Pd fa una brutta figura, cerca di mettere in difficoltà il governatore ma non ci riesce.lamentava cheavesse dimenticato una parte del personale addetto alla ricostruzione post-terremoto. Promettendo fuoco e fiamme. La realtà è un’altra.“Te ne ricordi a fasi alterne” Le rispondecon un lungo intervento chechilisce la parlamentare dem: “Sui fondi per il riequilibrio dei bilanci dei centri colpiti dalnel 2009 e le stabilizzazioni del personale precario del Comune dell’Aquila e dei due Uffici speciali; nonché l’accelerazione e la semplificazione delle procedure di ricostruzione pubblica e privata di tutti i territori abruzzesi colpiti dagli eventi sismici 2016/17, ci ...

