Scuola, gli esami di maturità al via il 17 giugno. Ecco come si svolgeranno e come saranno valutati (Di mercoledì 29 aprile 2020) Finalmente c’è la conferma della data: gli esami di maturità partiranno il 17 giugno. Ad annunciarlo ufficialmente è stata il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, fornendo anche alcuni dettagli su come si svolgerà la prova e su quali saranno i criteri di valutazione. Alla maturità niente tesina e 40 crediti per l’orale “Sessanta saranno i crediti da cui partiranno gli studenti e 40 verranno dalla prova orale. L’esame orale comincerà su un argomento di indirizzo concordato con i professori. Ma non una tesina“, ha spiegato Azzolina, intervenendo in diretta su Skuola.net. “Chi ha fatto un percorso perfetto – ha detto il ministro – arriverà alla maturità sereno”. “L’esame – ha aggiunto – sarà la conclusione di un percorso. I crediti prima ... Leggi su secoloditalia Maturità e coronavirus - Azzolina : «Gli esami al via il 17 giugno. A settembre si deve tornare a scuola»

