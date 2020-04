Renzi si riscopre paladino della Costituzione Con quale credibilità?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr – La maggioranza governativa, di fatto, non esiste più, e in realtà non esiste più già da mesi perchécon Italia Viva picchia ai fianchi il governo più di quanto non facciano le opposizioni stesse e praticamente sin dalla sua nascita. Se il concetto, per loro, è di imporsi come agobilancia, non possono finire inglobati né da una parte né dall’altra, neppure nell’esecutivo che essi vollero creare e crearono nel tempo record di cinque giorni adducendo come motivazione la necessità di non far vincere e poi governare “quelli là”. Dunque, già dal suo esordio, questa maggioranza non stava in piedi per una comune affinità ideologica e programmatica, a meno che per affinità non si intenda la ferma volontà di impedire libere elezioni. Il ...