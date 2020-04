Mozart, concerto su Rai5 (Di mercoledì 29 aprile 2020) È dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart il concerto dell’Orchestra e del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che Rai Cultura propone mercoledì 29 aprile 2020 alle ore 18.09. su Rai5. Sul podio il Maestro Ton Koopman. Organista, clavicembalista, direttore d’orchestra, interprete e ricercatore fra i più accreditati del repertorio antico, Koopman propone due capolavori Mozartiani: … L'articolo Mozart, concerto su Rai5 proviene da Bit Culturali. Leggi su bitculturali (Di mercoledì 29 aprile 2020) È dedicato a Wolfgang Amadeusildell’Orchestra e del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che Rai Cultura propone mercoledì 29 aprile 2020 alle ore 18.09. su. Sul podio il Maestro Ton Koopman. Organista, clavicembalista, direttore d’orchestra, interprete e ricercatore fra i più accreditati del repertorio antico, Koopman propone due capolavoriiani: … L'articolosuproviene da Bit Culturali.

d_cerquetti : Oggi condivido questa delizia di Mozart eseguita dal quartetto Ex Novo durante il concerto per la celebrazione dell… - Marioaspe10 : RT @MG_Schiavo: Oggi pomeriggio alle 18:00 su @raicinque #TonKoopman, dirige Coro e Orchestra dell'@santa_cecilia nella Messa in do minore… - MG_Schiavo : Oggi pomeriggio alle 18:00 su @raicinque #TonKoopman, dirige Coro e Orchestra dell'@santa_cecilia nella Messa in do… - NotebookAud : Questa sera - mercoledì 29 aprile alle 18 - non perdete il nostro concerto su raicinque: Orchestra e Coro dell'Acc… - santa_cecilia : Questa sera - mercoledì 29 aprile alle 18 - non perdete il nostro concerto su @raicinque: Orchestra e Coro dell'Ac… -

Ultime Notizie dalla rete : Mozart concerto Mozart in viaggio, concerto su Rai5 Bit Culturali E Mozart bambino incantò Firenze

Agli inizi del 1770, proprio 250 anni fa, Wolfgang Amadeus Mozart e il padre-manager Leopold intraprendono un lungo e articolato viaggio in Italia: era una meta d’obbligo per la carriera di un musicis ...

Il pianista Fabio Romano vince il Musica Academy Rubinstein

Il pianista palermitano Fabio Romano, con dei brani sceltissimi di Mozart, Busoni, Ravel e Schönberg, ha vinto l’International Music Academy Anton Rubinstein 2020 in una finale virtuale, unico italian ...

Agli inizi del 1770, proprio 250 anni fa, Wolfgang Amadeus Mozart e il padre-manager Leopold intraprendono un lungo e articolato viaggio in Italia: era una meta d’obbligo per la carriera di un musicis ...Il pianista palermitano Fabio Romano, con dei brani sceltissimi di Mozart, Busoni, Ravel e Schönberg, ha vinto l’International Music Academy Anton Rubinstein 2020 in una finale virtuale, unico italian ...