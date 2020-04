La verità nei numeri del rapporto shock del Comitato tecnico scientifico. Oltre 151mila persone in terapia intensiva se si riparte ora (Di mercoledì 29 aprile 2020) Riaprire tutto oggi sarebbe impensabile, con il Covid-19 pronto a riprendere la sua corsa e a far saltare, letteralmente, il Sistema sanitario nazionale. Questo è quanto emerge, con forza, dai numeri riportati nel report messo nero su bianco dal Comitato tecnico scientifico (vedi sotto) di supporto del ministro della Sanità, Roberto Speranza per valutare i contraccolpi dell’uscita dal lockdown, che, proprio come suggeriscono i componenti, sarà invece graduale, step by step. E non potrebbe essere diversamente considerando i numeri del documento. Nelle simulazioni, riaprendo tutto al 100% le terapie intensive arriverebbero ad aver bisogno di 151.231 posti letto entro giugno, 430.866 a fine anno. numeri impensabili, con un Ssn che oggi – dopo aver fatto i conti col Coronavirus – può contare su 9mila posti nelle terapie intensive. A far ... Leggi su lanotiziagiornale Roger Federer/ Video - il Re battuto da una 14enne nei palleggi a muro : verità o fake?

