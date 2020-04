La Ligue1 non riprenderà più: stop al campionato (Di mercoledì 29 aprile 2020) La stagione 2019/2020 della Ligue 1 (così come della Ligue 2) non riprenderà più. Lo ha rivelato RMC sport anticipando l'annuncio del primo ministro francese Edouard Philippe davanti all'Assemblea Nazionale: "La stagione 2019/20 degli sport professionistici, compreso il calcio, non potrà riprendere", ha detto il premier. Si ripartirà dunque direttamente a settembre con la nuova stagione. La Ligue 1 sarà il primo dei top 5 campionati a chiudere in anticipo. "Gli eventi che riuniscono piu' di 5000 partecipanti non possono essere tenuti prima di settembre", ha specificato Philippe. Resta però aperta la questione allenamenti e coppe europee, al momento previste in agosto. Per l'immediato il governo francese ha confermato il divieto di praticare sport al coperto, di squadra o di contatto, vietando dunque anche gli allenamenti, ma non è ... Leggi su ilfogliettone Sambia in rianimazione può fermare la Ligue1? «La morte di un soldato non ferma una guerra» (Di mercoledì 29 aprile 2020) La stagione 2019/2020 della Ligue 1 (così come della Ligue 2) non riprenderà più. Lo ha rivelato RMC sport anticipando l'annuncio del primo ministro francese Edouard Philippe davanti all'Assemblea Nazionale: "La stagione 2019/20 degli sport professionistici, compreso il calcio, non potrà riprendere", ha detto il premier. Si ripartirà dunque direttamente a settembre con la nuova stagione. La Ligue 1 sarà il primo dei top 5 campionati a chiudere in anticipo. "Gli eventi che riuniscono piu' di 5000 partecipanti non possono essere tenuti prima di settembre", ha specificato Philippe. Resta però aperta la questione allenamenti e coppe europee, al momento previste in agosto. Per l'immediato il governo francese ha confermato il divieto di praticare sport al coperto, di squadra o di contatto, vietando dunque anche gli allenamenti, ma non è ...

