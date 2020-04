La Lega a Solinas | “Permetti ai sardi di andare a pescare | distanziamento garantito”

(Di mercoledì 29 aprile 2020) La. Pesca sportiva e dilettantistica, da riva o dalla barca, devono essere consentite in Sardegna. A chiederlo al presidente della Regione Christiansono i consiglieri regionali dellain Sardegna. In aggiunta, ovvio, devono poter essere riaperti anche i negozi di settore. “Come giustamente espresso dal nostro presidente della Regione, stiamo andando incontro a una nuova fase di contrasto dell’epidemia. Una fase nella quale, con coscienza e senso civico, dobbiamo gradualmente ripartire immergendoci in quella che a tutti gli effetti può essere definita una nuova normalità”, afferma il capogruppo Dario Giagoni. “L’esercizio della pesca, sportiva e dilettantistica, già di per sé garantisce quel necessariosociale previsto dalle vigenti normative e, con ...

Secondo Lega Sardegna, la pesca sportiva insieme a quella dilettantistica in mare rientra nelle attività che ‘meritano’ di ripartire subito. A precisarlo in una nota stampa è il consigliere regionale ...CAGLIARI. L'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica in mare rientra tra le attività che, a parere della Lega, «meritano» di ripartire subito. Questo, precisano in una nota il capogruppo in Co ...