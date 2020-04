Jacopo | il chitarrista di Piazza Navona | suona Sally e conquista Vasco Rossi

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Dopo Morricone, ildiincanta condiVIDEO Uno dei video che maggiormente ha colpito ed emozionato durante questi due mesi di quarantena per l’emergenza Coronavirus è sicuramente quello del giovaneche dal tetto del suo palazzo hato C’era una volta in America di Ennio Morricone, affacciandosi su unadeserta. Il ragazzo,Mastrangelo, ha poi realizzato un secondo video al Campidoglio, proponendo anche Nessun Dorma di Puccini. Questa volta il giovaneè tornato sul tetto del suo palazzo per offrire la sua personale versione di, uno dei brani più belli e famosi di. Un’esibizione che ha fatto subito il giro dei social, anche se stavolta qualche persona in più all’interno diera ...