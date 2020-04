Infrastrutture, Salini: “Serve un grande piano per rilanciare il Paese” (Di mercoledì 29 aprile 2020) GENOVA (ITALPRESS) – “Il metodo Genova deve essere esportato”. A ribadirlo in una intervista a Primo Canale di Genova e’ l’amministratore delegato di Salini Impregilo, Pietro Salini.“Il nostro programma di opere pubbliche – dice Salini – e’ fermo al 1992, l’anno della rivoluzione, in cui si e’ cambiato un sistema e, insieme all’acqua, abbiamo buttato il bambino. Abbiamo cancellato il sistema delle opere pubbliche. E abbiamo oggi il costo: oggi vengono giu’ i ponti” e “ci sono le autostrade che dobbiamo stare attenti a percorrere perche’ ci puo’ cadere un sasso dal viadotto”. “Oggi – aggiunge Salini riflettendo sugli effetti della pandemia – siamo di fronte al tema drammatico di questa crisi. Una tempesta perfetta. Il Covid, dicono gli esperti, ci porta via 200 ... Leggi su ilcorrieredellacitta Infrastrutture - Salini : “Serve un grande piano per rilanciare il Paese”

