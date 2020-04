Gigi Hadid e l’ex One Direction Zayn Malik aspettano un bebè, saranno genitori a fine estate (Di mercoledì 29 aprile 2020) Gigi Hadid e Zayn Malik sono in dolce attesa. A lanciare la bomba nel mondo dello showbiz è il ben informato sito di gossip americano Tmz. Sono state contattate fonti familiari, vicine alla coppia, che hanno confermato che la top model è incinta di 20 settimane, non si sa ancora il sesso del bambino. Entrambe le famiglie sono al settimo cielo e hanno festeggiato insieme, il 25esimo compleanno di Gigi (è nata il 23 aprile) con un party che si è tenuto nella fattoria di famiglia in Pennsylvania, dove la modella sta trascorrendo la quarantena assieme al compagno. “Ho trascorso la giornata più dolce, festeggiando il mio 25esimo compleanno con la mia famiglia in quarantena”, aveva commentato su Instagram Gigi, postando gli scatti e i video della sua festa. Le tempistiche sono perfette: Gigi ha sfilato a gennaio per Chanel a Parigi, la moda ... Leggi su ilfattoquotidiano Gigi Hadid incinta di Zayn Malik. Cicogna in arrivo per la super coppia

