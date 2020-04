Fase 2 e riapertura totale: il report che ha convinto Conte a frenare (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – Non sono mancate, nelle ultime ore, le critiche di quanti hanno rimproverato al Governo di aver mantenuto una linea eccessivamente prudente in vista della Fase 2, al via dal prossimo 4 maggio. Il Presidente del Consiglio Conte, dopo aver annunciato il nuovo DPCM, è tornato a difendere le scelte dell’esecutivo (“Il Governo non cerca consenso, ma di fare le cose giuste”, ha ribadito più volte in queste ore). Una scelta, senza dubbio, sofferta ma necessaria. Una riapertura totale porterebbe ad un veloce collasso delle terapie intensive con una stima di 151 mila ricoveri già a giugno. Ciò consapevoli del fatto che anche un minimo aumento dell’indice di contagio R0 sopra il valore 1 “avrebbe un impatto notevole sul Sistema sanitario nazionale” e che, dunque, “è evidente che lo spazio di manovra ... Leggi su quifinanza Fase 2 - i tecnici dell’Iss contrari alla riapertura delle scuole

