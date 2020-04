Coronavirus | in Lombardia 104 morti Calano i ricoverati | 21 persone in meno in terapia

alexbarbera : La chiamavano fase due: le Regioni vietano alle aziende di fare i tamponi ai dipendenti. La Lombardia non autorizza… - Corriere : Sono stati segnalati casi in Lombardia, Piemonte e Liguria. I bambini arrivano al pronto soccorso con infiammazioni… - Corriere : Coronavirus, l’infiammazione ai vasi colpisce i bambini:i segnalati in Lombardia, Lig... - martamacbeal : RT @ChiaraBaldi86: I dati di oggi della #Lombardia: Positivi: 75134, +786 Ricoverati: 7120, -160 Terapia intensiva: 634, -21 Decessi: 1367… - taddei76 : RT @alexbarbera: La chiamavano fase due: le Regioni vietano alle aziende di fare i tamponi ai dipendenti. La Lombardia non autorizza nemmen… -

Coronavirus Lombardia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Lombardia