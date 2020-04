Assassin' s Creed Valhalla è il nuovo gioco della serie e ha una data di uscita?

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Ultimamente si; parlato molto del prossimo's, ma fino a questo momento Ubisoft non ha ancora svelato ilin via ufficiale. I rumor su un imminente reveal si sono fatti sempre più forti e di recente il noto insider Shinobi602 ha confermato che un annuncio; previsto a brevissimo.Ora, arrivano nuove indiscrezioni che suggeriscono'scome prossimo capitolo. Il titolo sarebbe stato rivelato da un leak, nello specifico la prossimadi un romanzo dedicato almenzionata da vari rivenditori.Leggi altro...

Multiplayerit : Il nuovo Assassin's Creed potrebbe essere presentato oggi secondo un rumor - GamingToday4 : Il nuovo Assassin’s Creed potrebbe essere presentato oggi secondo un rumor - oOShinobi777Oo : Secondo il noto insider Shinobi, il nuovo Assassin's Creed verrà annunciato quest'oggi! - tech_gamingit : Secondo il noto insider Shinobi, il nuovo Assassin's Creed verrà annunciato quest'oggi! - Multiplayerit : Assassin's Creed Valhalla rivelato da un leak? Ecco la possibile data di uscita -

Ultime Notizie dalla rete : Assassin Creed

Eurogamer.it

Ultimamente si è parlato molto del prossimo Assassin's Creed, ma fino a questo momento Ubisoft non ha ancora svelato il nuovo gioco della serie in via ufficiale. I rumor su un imminente reveal si sono ...Il prossimo capitolo della serie “Assassin’s Creed“, nome in codice “Kingdom”, dovrebbe essere mostrato ufficialmente nel corso della giornata di oggi. Sin dallo scorso anno sono circolati in rete div ...