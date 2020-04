Amazon Prime Video diventa anche store (Di mercoledì 29 aprile 2020) Alla possibilità di vedere un ampio catalogo di film e serie tv, Amazon Prime Video aggiunge anche la disponibilità per il noleggio o l’acquisto di una serie di titoli di film appena usciti, grandi classici di Hollywood e pellicole molto amate dal pubblico. Alcune Prime visioni come Sonic – Il Film, Joker, Jumanji: Next Level, Pinocchio e 10 giorni senza mamma, sono disponibili. Sempre attraverso la piattaforma o l’app di Amazon Prime Video sarà possibile accedere in anteprima ai film prodotti dai migliori studios americani e locali, come Disney, Warner Bros., NBC Universal, Sony, Paramount, Lionsgate,Rai Cinema e Medusa Film con le uscite più recenti. Il Prime Video store si va ad aggiungere all’offerta di film e serie TV, tra cui produzioni Amazon Original come Tom Clancy’s Jack Ryan, The Marvelous Mrs. Maisel, Celebrity ... Leggi su tvzap.kataweb Amazon Prime Video lancia il servizio Store per i film in anteprima

Amazon Prime Video annuncia arrivo del Prime Video Store in Italia

