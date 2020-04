Ulivieri all’attacco | «La Lega Serie A non dice il vero»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 aprile 2020) Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo, ha lanciato un duro attacco allaA Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare dell’attuale situazione in cui verte il calcio italiano: «Noi siamo stati sempre dell’idea di impegnarsi per riprendere, e saremo a disposizione se ci verrà richiesto: in tutto questo bisogna salvaguardare la salute di tutti gli addetti ai lavori. Ci deve però essere l’impegno da parte di tutti: se tutte le persone coinvolte sono sane, si può giocare. Però bisogna pensare che non ci si potrà comportare come prima, lo dico ai giocatori come a tutti coloro che gravitano nel mondo del calcio. Non deve passare il messaggio che il calcio sia un mondo di privilegiati». ...