Storia a lieto fine | bimbo autistico scappa via dai genitori | agenti lo ritrovano

(Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella serata di domenicaMotociclisti sono stati allertati dalla Centrale Operativa della Polizia Locale per una segnalazione di una madre disperata per l’allontanamento di un minore affetto da autismo, che si era sottratto alla sorveglianza dei familiari mentre percorrevano Via Palizzi all’altezza del Corso Vittorio Emanuele. Glihanno intercettato il giovane su Via Nardones, riuscendo a tranquillizzare il ragazzo ed accompagnando per mano a piedi fino a Piazza Trieste e Trento dove sono restati in attesa dell’arrivo della madre, che era stata immediatamente avvertita, a cui è stato poi affidato. “Non è il primo caso in cui la sensibilità delle donne e degli uomini del Corpo della Polizia Locale si manifesta nei confronti dei nostri concittadini più deboli ...