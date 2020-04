“Mezzo morto, non mi sento bene…”: Giulio Raselli, lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne [FOTO] (Di martedì 28 aprile 2020) Giulio Raselli ammette di stare male Dopo la scelta a Uomini e Donne avvenuta qualche mese fa, Giulio Raselli e Giulia D’Urso dallo scorso marzo stanno trascorrendo la quarantena insieme. I due hanno deciso di non perdere tempo andando a convivere subito dopo la loro esperienza all’interno del dating show di Maria De Filippi. Nelle ultime ore, però, il ragazzo ha avuto un duro sfogo sul suo account IG, affermando che la reclusione forzata in casa lo sta stancando molto. Infatti le sue giornate sono alternate da momenti di euforia a attimi di tristezza. “Ieri mi sentivo a mille, avevo proprio voglia di fare, uscire, oggi morto. Ma secondo voi è lo stare perennemente in casa, secondo me ti opprime ti toglie aria al cervello. Oggi non mi sento bene”, ha detto il giovane sul social network. Lo sfogo dell’ex troniste su IG Oltre all’ex ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 28 aprile 2020)ammette di stare male Dopo la scelta ae Donne avvenuta qualche mese fa,e Giulia D’Urso dallo scorso marzo stanno trascorrendo la quarantena insieme. I due hanno deciso di non perdere tempo andando a convivere subito dopo la loro esperienza all’interno del dating show di Maria De Filippi. Nelle ultime ore, però, il ragazzo ha avuto un durosul suo account IG, affermando che la reclusione forzata in casa lo sta stancando molto. Infatti le sue giornate sono alternate da momenti di euforia a attimi di tristezza. “Ieri mi sentivo a mille, avevo proprio voglia di fare, uscire, oggi. Ma secondo voi è lo stare perennemente in casa, secondo me ti opprime ti toglie aria al cervello. Oggi non mibene”, ha detto il giovane sul social network. Lodell’ex troniste su IG Oltre all’ex ...

