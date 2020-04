Harry e Meghan Markle a rischio | “Ecco quanto spendono a settimana” Che cifra!

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 aprile 2020) A gennaio scorsohanno fatto un passo indietro come membri senior della Royal Family e l’accordo è stato ufficializzato a fine marzo. Nel frattempo si sono trasferiti prima in Canada e poi a Los Angeles, dove vive la mamma della duchessa Doria Ragland e dove durante la settimana di Pasqua hanno violato la quarantena ma solo per consegnare pasti a domicilio ai bisognosi. Gli ormai ex duchi di Sussex hanno rinunciato a titoli e rendite mensili ma apare, poco dopo il ‘divorzio’ dalla Corona, l’emergenza sanitaria ha mandato in fumo gran parte dei piani economici e solidali che stavano preparando per emanciparsi e ora, stando alle ultime indiscrezioni, si ritrovano a navigare in cattive acque dal punto di vista finanziario. (Continua dopo la foto) Secondoriportato dal magazine New Idea, infatti, la cifra messa a ...