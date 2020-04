‘Gli italiani non vogliono fallire’ | lunedì 4 maggio commercianti | parrucchieri ed

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 aprile 2020) La fase 2, così come esposta dal Premier Giuseppe Conte, non è piaciuta allar parte deie degli artigiani (in particolare modo estetisti e), rimasti delusi per le tempistiche di riapertura illustrate durante la conferenza stampa di domenica 26 aprile. Il timore – più che fondato – è quello che possa diventare impossibile riuscire a far quadrare i conti: la riapertura sempre più lontana ha fatto crollare le speranze di chi contava di ripartire tra pochi giorni. Ci sono poi settori – come le palestre e parchi giochi – che non hanno proprio date su cui fare riferimento. LA PROTESTA DAVANTI AI NEGOZI Per questo è nata, a attraverso i social network, l’idea di una protesta pacifica, per dare un segnale di dissenso al Governo: lunedì 4andranno nei loro ...