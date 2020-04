Gigi Hadid incinta: primo figlio in arrivo con Zayn Malik (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Gigi Hadid è incinta e il futuro padre è il suo fidanzato, Zayn Malik”. La notizia, inaspettata, è stata lanciata dal quotato portale americano TMZ. Mentre il mondo piange la vita per molti sa regalare sorrisi, in modo inaspettato. È successo alla celebre modella che secondo quanto riportato da TMZ sarebbe alla ventesima settimana di gravidanza. Dopo i continui tira e molla e la relazione a volte problematica, Gigi Hadid e Zayn Malik, starebbero per coronare il loro amore con la notizia più bella che potessero ricevere. I due stanno trascorrendo la quarantena insieme in Pennsylvania, la modella ha da poco compiuto 25 anni e si appresta a vivere un passo importante nella sua vita, per la gioia dei suoi numerosissimi fan. L'articolo Gigi Hadid incinta: primo figlio in arrivo con Zayn Malik proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera Gigi Hadid è incinta - con Zayn Malik attende il primo figlio : l’indiscrezione

