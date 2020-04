Francesco Totti romantico per il compleanno di Ilary Blasi: «Auguri, amore mio» (Di martedì 28 aprile 2020) Francesco Totti, 43 anni, alla sua Ilary Blasi, 39 compiuti il 28 aprile, lo scorso anno aveva organizzato una festa a sorpresa appena, dopo aver detto alla moglie: «fai le valigie, partiamo». L’ex capitano della Roma e la conduttrice avevano così festeggiato su una terrazza di Monte Carlo, insieme agli amici più cari. Quest’anno si sa è tutt’altra storia. Ilary, come tanti di noi, festeggia il compleanno durante il lockdown. Così al marito non resta che farle gli auguri via social. La foto e la dedica, però, restano ugualmente romantiche: «Auguri, amore mio», scrive il Pupone. Leggi su vanityfair Daniel Osvaldo rivelazioni bollenti su Francesco Totti : i fan sono senza parole

Daniel Osvaldo svela segreti su Francesco Totti : dettagli piccanti

Daniel Pablo Osvaldo : "Francesco Totti è ben dotato nelle parti intime" (Di martedì 28 aprile 2020) Francesco Totti, 43 anni, alla sua Ilary Blasi, 39 compiuti il 28 aprile, lo scorso anno aveva organizzato una festa a sorpresa appena, dopo aver detto alla moglie: «fai le valigie, partiamo». L’ex capitano della Roma e la conduttrice avevano così festeggiato su una terrazza di Monte Carlo, insieme agli amici più cari. Quest’anno si sa è tutt’altra storia. Ilary, come tanti di noi, festeggia il compleanno durante il lockdown. Così al marito non resta che farle gli auguri via social. La foto e la dedica, però, restano ugualmente romantiche: «Auguri, amore mio», scrive il Pupone.

OfficialASRoma : ?? 89%, 77%, 59% e 90% ?? ???? Le tappe del trionfo del leggendario gol di Francesco @Totti a San Siro, scelto da voi… - OfficialASRoma : #BestRomaGoal all'atto conclusivo ?? ?? Di fronte il gol leggendario di Francesco @Totti in casa dell'Inter e il pr… - M3arwan : RT @OoS10_: #Wallpapers | Francesco Totti ?? Totti #WorldCup2006 - JonnySi37545976 : RT @Pelamity: Ieri notte ho visto per la prima volta Italia-Francia a Euro 2000 e in campo c’erano un Pallone d’oro (Zidane), uno che lo av… - Pelamity : Ieri notte ho visto per la prima volta Italia-Francia a Euro 2000 e in campo c’erano un Pallone d’oro (Zidane), uno… -