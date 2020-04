Fiorentina, sindaco Nardella sta con Commisso: «Stadi, cambiamo le regole» (Di martedì 28 aprile 2020) Il sindaco di Firenze Nardella concorde con Commisso, patron della Fiorentina, sulla semplificazione delle regole per gli Stadi Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha sposato le parole del presidente della Fiorentina Commisso sulla questione Stadi. «La legge sugli Stadi? Sono d’accordo con Commisso: visto che questa emergenza è uno spartiacque devono cambiare molte regole a cominciare dalla semplificazione della burocrazia, sugli impianti sportivi storici serve una procedura più semplice ed efficace per adattarli. Abbiamo lavorato sullo Stadio nuovo perché sapevamo dei limiti per ristrutturare gli Stadi vecchi ma se cambia qualcosa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Fiorentina - sindaco di Campi a Commisso : «Ipotesi stadio è fattibile» (Di martedì 28 aprile 2020) Ildi Firenzeconcorde con, patron della, sulla semplificazione delleper gliIntervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, ildi Firenze Darioha sposato le parole del presidente dellasulla questione. «La legge sugli? Sono d’accordo con: visto che questa emergenza è uno spartiacque devono cambiare moltea cominciare dalla semplificazione della burocrazia, sugli impianti sportivi storici serve una procedura più semplice ed efficace per adattarli. Abbiamo lavorato sulloo nuovo perché sapevamo dei limiti per ristrutturare glivecchi ma se cambia qualcosa». Leggi su Calcionews24.com

