Ed Sheeran chiude il pub Bertie Blossoms ma continua a pagare il personale

Leggi su optimagazine

(Di martedì 28 aprile 2020) Edil pubma non dimentica i suoi dipendenti. L'artista ha scelto digli stipendi di tasca propria nonostante la crisi del settore, senza chiedere aiuti allo Stato per non gravare sulle casse pubbliche in un periodo di estrema sofferenza, dichiarando che "l'attività non ha chiesto e non chiederà nessun contributo governativo. Inclusi congedi, assegni, prestiti o altro". Una fonte vicina all'artista ha fatto sapere che Edsi è mosso per sostenere alcuni enti benefici in prima linea per sostenere le necessità legate alla lotta al Covid-19: "Ed vuole fare quello che può per aiutare. Ha diviso la cifra a sei zeri tra vari enti caritatevoli locali per sostenere gli sforzi della comunità. Ed è molto coinvolto nell'area in cui vive e sa che la sua donazione può fare ...