Coronavirus | Sindacati e associazioni Ue | settore pulizie strategico per ripresa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Labitalia) - Uni Europa, il sindacato europeo cui è associata anche Filcams Cgil ha siglato con l'associazione europea delle aziende di pulimento industriale e multiservizi Efci una dichiarazione congiunta sull'impatto che l'emergenza Covid-19 ha per ildi loro competenza. Dal manifestarsi dell'epidemia fino ai drastici provvedimenti di chiusura forzata di molte attività oltre un mese fa, le lavoratrici e i lavoratori delsono stati in prima linea, fondamentali nelle operazioni di sanificazione e pulizia profonda di luoghi di lavoro, da quelli più a rischio come gli ospedali e le case di cura fino agli uffici pubblici, negozi e supermercati. Nella dichiarazione congiunta, Efci e Uni Europa riconoscono gli sforzi che i datori di lavoro e i lavoratori delstanno attualmente compiendo per salvaguardare la salute pubblica; "come ...