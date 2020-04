Coronavirus, in Basilicata ancora zero casi: 525 test, tutti negativi (Di martedì 28 aprile 2020) La task force regionale della Basilicata rende noto che in tutta la giornata di ieri, 27 aprile, sono stati effettuati 525 test per l’infezione da Coronavirus tutti sono risultati negativi. Con l’ultimo aggiornamento i contagi confermati in tutta la regione sono 205. Ieri erano 217, ai quali vanno sottratte 12 persone guarite, su un totale di 10889 tamponi analizzati, di cui 10521 risultati negativi. Sono 136 le persone guarite fino ad oggi. Ai 205 positivi vanno aggiunti: 25 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi), 136 persone guarite, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 1 paziente di Gioia del Colle, 1 paziente di Padula Buonabitacolo riscontrato ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Basilicata e Molise con “0 casi positivi” già per 3 e 8 giorni. Ma restano inspiegabilmente in lockdown

myrtamerlino : L’#Italia del #coronavirus non è tutta uguale. La #Lombardia, per esempio, è messa peggio della Sardegna, o dell’Um… - TgrBasilicata : Sono tutti negativi i 287 tamponi processati ieri in Basilicata. La regione torna a contagio 0. Attualmente i casi… - TgrBasilicata : Sono saliti a 128 i guariti dal #coronavirus in Basilicata. Ai 126 registrati nel pomeriggio si sono aggiunti una… - gabrypez1 : RT @TgrBasilicata: Sono tutti negativi i 525 tamponi processati ieri in Basilicata. La regione per la quarta volta è a 0 nuovi contagi.I ca… - ICaleidoscopio : Coronavirus, per il secondo giorno consecutivo zero contagi in Basilicata -