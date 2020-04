“Congiunto? Utilizzato appositamente un termine un po’ vago”: parola del presidente dell’Accademia della Crusca (Di martedì 28 aprile 2020) Il termine congiunto – usato da Giuseppe Conte nella conferenza stampa di presentazione del decreto per cosiddetta fase 2 – ha fatto tanto discutere, soprattutto per il fatto che non si capiva se nel termine sarebbero stati inclusi gli affetti senza collegamenti di sangue / legali. Il governo ha poi chiarito (includendo nel termine anche … L'articolo “Congiunto? Utilizzato appositamente un termine un po’ vago”: parola del presidente dell’Accademia della Crusca NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 28 aprile 2020) Ilcongiunto – usato da Giuseppe Conte nella conferenza stampa di presentazione del decreto per cosiddetta fase 2 – ha fatto tanto discutere, soprattutto per il fatto che non si capiva se nelsarebbero stati inclusi gli affetti senza collegamenti di sangue / legali. Il governo ha poi chiarito (includendo nelanche … L'articolo “Congiunto?unun po’ vago”:deldell’Accademia della Crusca NewNotizie.it.

_Eleuteri_ : RT @lgrimaz: Dopo tante perplessità sul termine 'congiunto' utilizzato da PdC in conferenza stampa, finalmente un po' di chiarezza! Ecco l… - lgrimaz : Dopo tante perplessità sul termine 'congiunto' utilizzato da PdC in conferenza stampa, finalmente un po' di chiarez… - berto_1991 : Sospetto con Conte abbia utilizzato il termine congiunti per poter leggere i social il giorno dopo e decidere chi p… - RovereLorenzo : RT @AlbertoLetizia2: Per verificare il grado di stabilità del rapporto tra #fidanzati e per capire se i 2 sono veramente #congiunti, sarà u… - Alberto40264400 : RT @AlbertoLetizia2: Per verificare il grado di stabilità del rapporto tra #fidanzati e per capire se i 2 sono veramente #congiunti, sarà u… -

Ultime Notizie dalla rete : “Congiunto Utilizzato Coronavirus, sulla “fase 2” è il caos totale: “Conte, quindi posso tornare a vedermi co ... Meteo Web