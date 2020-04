FalcionelliFede : RT @Nonha_stata: Io quando finirà il #lockdownitalia metterei obbligatoria la presenza a messa per tutti quelli che si sono lamentati delle… - MirkoTi : @JTelmont_ Certo, le dimissioni di Conte in questo momento sono proprio quello che serve all’Italia. Aggiungere cas… - governoladro4 : @RadioSavana Conte e i suo Governo di Pentapidioti vorrebbero tenere chiuse le chiese, anzi potessero le farebbero… - MaxLandra : RT @pieroomega: @Litalia15334991 @FrancoBechis E questa FREGNACCIA da UTILE IDIOTA dove l'hai letta? Le chiese restano chiuse e il PdC @Giu… - barsiviglia : RT @Nonha_stata: Io quando finirà il #lockdownitalia metterei obbligatoria la presenza a messa per tutti quelli che si sono lamentati delle… -

Ultime Notizie dalla rete : CHIESE CHIUSE Pandemia e chiese chiuse Riforma.it CHIESE CHIUSE/ Il giurista: libertà di culto, un diritto da tutelare come la salute

Polemiche per la decisione del governo di mantenere chiuse le chiese al culto. La Cei domenica sera ha risposto con un duro comunicato ...

Siete depressi? Ecco il sacerdote a domicilio. In bici

“Certo, le tecnologie, i mezzi elettronici, sono importanti, i parrocchiani apprezzano la messa e altri messaggi via internet, ma il contatto diretto, pregare con loro, ricevere direttamente la benedi ...

