ilCiriaco : #Irpinia Riapriremo i parchi ai bambini, sostegno per i commercianti e bonus per gli indigenti: Festa guarda alla F… - Investireoggi : In pensione 5 anni prima se si chiude l'attività: il bonus 513 euro vale solo per i commercianti?… - monicadamb : RT @FrancescoCoccoT: 'Su 11 milioni di persone che hanno chiesto un sostegno, solo 7,5 milioni l’hanno ottenuto... Mentre per il bonus da 6… - Bart1705 : RT @FrancescoCoccoT: 'Su 11 milioni di persone che hanno chiesto un sostegno, solo 7,5 milioni l’hanno ottenuto... Mentre per il bonus da 6… - AgenziaFotoSpot : AscoliNotizie24 - Fotospot - TRONTINI, BONO, CANNELLA E ROSA SOLLECITANO IL SINDACO SUL BONUS AFFITTO AI COMMERCIAN… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus commercianti Bonus commercianti: 513 euro e anticipo pensione per cessata attività. Requisiti QuiFinanza Bonus commercianti: a chi spetta e quali sono i requisiti richiesti

I commercianti vicini alla pensione di vecchiaia, che si trovano nella circostanza di dover cessare l’attività, hanno diritto ad un bonus di 513 euro al mese, avente valenza retroattiva fino al 2017.

Decreto aprile: bonus 800 euro, bollette affitti, famiglie imprese

*** Decreto aprile 2020 ultime notizie 28 aprile: il CdM per presentare ed approvare il decreto di aprile da oltre 50 miliardi è stato rinviato a fine mese, per cui le misure avranno effetto dal pross ...

I commercianti vicini alla pensione di vecchiaia, che si trovano nella circostanza di dover cessare l’attività, hanno diritto ad un bonus di 513 euro al mese, avente valenza retroattiva fino al 2017.*** Decreto aprile 2020 ultime notizie 28 aprile: il CdM per presentare ed approvare il decreto di aprile da oltre 50 miliardi è stato rinviato a fine mese, per cui le misure avranno effetto dal pross ...