Alessandra Amoroso | messaggio d’amore | ”Oggi più che mai vorrei baciarti”

Leggi su chenews

(Di martedì 28 aprile 2020), in occasione del compleanno della piccola nipote, ha scritto un bellissimo post in cui le fa gli auguri e le manda tutto il suo amore.(fonte Instagram @of)Anchesi accoda alla lunga lista di vip che stanno manifestando sui social la loro insofferenza nei confronti di questa quarantena. La cantante in questi giorni a casa è stata molto presente su Instagram attraverso alcune dirette come quella con Emma Marrone. Anche laha dichiarato che non vede l’ora che tutto questo passi in fretta per poter riabbracciare i suoi cari. Infatti in un post sul social per fare gli auguri alla sua nipotina ha scritto unmolto commovente e dolce. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – CORONAVIRUS, LA DIFFICILE SCELTA DI EMMA MARRONE E, ilche ...