Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2020 ore 15 | 30

(Di lunedì 27 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 27 APRILEORE 15.20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO. ECCETTO CODE SU VIA TIBURTINA ALTEZZA SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA DIRAMAZIONESUD PROSEGUONO FINO ALLE ORE 19 DI OGGI 27 APRILE I LAVORI ALLE BARRIERE DI SICUREZZA. PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI E’ CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MONTEPORZIO CATONE IN ENTRATA IN DIREZIONE DI. SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL CASELLO DI SAN CESAREO. SUL GRA DA QUESTA SERA ALLE ORE 21.30 E SINO ALLE ORE 6:00 DI DOMANI 28 APRILE IN CARREGGIATA INTERNA SARANNO CHIUSE LA CORSIA DI SORPASSO E CENTRALE PER LAVORI AGLI IMPIANTI ...