Uomo suicida col fuoco nel pavese (Di lunedì 27 aprile 2020) Gambolò (Pv): un Uomo di 71 anni nella giornata del 25 Aprile si ricopre di benzina estratta dalla autovettura e si appicca il fuoco nel cortile di casa. La moglie ha cercato immediatamente di prestare soccorso ma è stato inutile. Subito intervenute le forze dell’ordine, il 118 ed elisoccorso, ma nulla è riuscito a salvare l’anziana persona le cui ustioni erano troppo gravi. Non sembrano esserci messaggi di spiegazione per l’estremo gesto, l’Uomo aveva problemi di salute, ma secondo chi ha avviato le indagini, le restrittive misure indotte dal decreto per l’arginamento del coronavirus potrebbero aver indotto uno stato depressivo che ha contribuito al suicidio. L'articolo Uomo suicida col fuoco nel pavese proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera Omicidio-suicidio - uomo uccide la fidanzata e la figlia prima di suicidarsi

Coronavirus - il dramma delle vittime “collaterali” : uomo suicida a causa della quarantena

Rho : uomo uccide la compagna e poi si suicida (Di lunedì 27 aprile 2020) Gambolò (Pv): undi 71 anni nella giornata del 25 Aprile si ricopre di benzina estratta dalla autovettura e si appicca ilnel cortile di casa. La moglie ha cercato immediatamente di prestare soccorso ma è stato inutile. Subito intervenute le forze dell’ordine, il 118 ed elisoccorso, ma nulla è riuscito a salvare l’anziana persona le cui ustioni erano troppo gravi. Non sembrano esserci messaggi di spiegazione per l’estremo gesto, l’aveva problemi di salute, ma secondo chi ha avviato le indagini, le restrittive misure indotte dal decreto per l’arginamento del coronavirus potrebbero aver indotto uno stato depressivo che ha contribuito al suicidio. L'articolocolnelproviene da Italia Sera.

italiaserait : Uomo suicida col fuoco nel pavese - pvsassone : RT @Michele02828265: Che sciocchezza!!! Colpa di Conte .... Un uomo la fa finita perché porta dentro di se un dramma che non gestisce, la… - Michele02828265 : Che sciocchezza!!! Colpa di Conte .... Un uomo la fa finita perché porta dentro di se un dramma che non gestisce, l… - da_uomo : @WolfBlack2020 @martina08303546 @jumpedsword @GiuseppeConteIT @WHO Poraccio, tieni un profilo che se il lupo lo vede si suicida. ?? - VoceDiStrada : Castel S.Lorenzo, uomo morto suicida: messaggio di cordoglio del Comune -