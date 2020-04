Ripresa Serie A | Capello | «Si può ripartire a giocare anche al nord»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Fabioparla della ripartenza dellaA dopo l'emergenza Coronavirus: ecco le parole dell'allenatore Fabio, a La Gazzetta dello Sport, parla della possibiledellaA. Ecco le sue parole.– «sarebbe molto bello. Qualche settimana fa non riuscivo a parlare di calcio. Di fronte ad immagini come quelle delle bare portate via coi camion da Bergamo sarebbe stato offensivo. Ora mi sento di affermare che lo sport manca a tutti e rimettersi in moto può aiutare tutti,sul piano psicologico. Se i protocolli di sicurezza vengono seguiti alla lettera, si potràin Lombardia, Piemonte e Veneto. La cosa importante è rispettare e regole sanitarie».