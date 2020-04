Notizie Cinema 27 aprile | finite le riprese di Warhunt Ci sarà un The Last Dance

(Di lunedì 27 aprile 2020)27: nonostande l’emergenza Covid-19finisce le; ESPN produrra un Thededicato a Kobe Bryant? Se da una parte le produzioni si fermano e le date di uscita vengono posticipate a causa dell’emergenza sanitaria, dall’altra avvengono casi decisamente singolari dove, controcorrente alle varie decisioni prese, produzioni finiscono le. È il caso del film fantasy ambientato durante la seconda guerra mondiale, con protagonista Mickey Rourke, la cui produzione avrebbe terminato lea Riga, la capitale della Lettonia, dove il cast e la troupe sarebbero stati autorizzati a continuare a lavorare sotto rigide linee guida. L’attore stesso, nonostante la preoccupazione, sarebbe stato convinto a continuare le, il cui programma sarebbe stato modificato apposta per lui: “Abbiamo dovuto ...

