“Molta gente non dice di avere il Covid-19”: il presidente ceceno la minaccia di morte (Di lunedì 27 aprile 2020) Tre anni fa il mondo venne a sapere che in Cecenia gli omosessuali venivano rapiti, torturati e uccisi. A dare la notizia, sul quotidiano indipendente russo Novaya Gazeta, fu la giornalista Elena Milashina (nella foto). E quella fu la prima volta in cui ricevette minacce di morte. Il 6 febbraio di quest'anno Milashina è stata aggredita insieme all'avvocata Marina Dubrovina all'interno di un albergo di Grozny da un gruppo di 15 ragazzi e ragazze. Era giunta nella capitale cecena per (...) - Mondo / Cecenia, , Condanna a morte, Coronavirus Leggi su feedproxy.google “Molta gente non dice di avere il Covid-19” : il presidente ceceno la minaccia di morte

“Molta gente non dice di avere il Covid-19” : il presidente ceceno la minaccia di morte (Di lunedì 27 aprile 2020) Tre anni fa il mondo venne a sapere che in Cecenia gli omosessuali venivano rapiti, torturati e uccisi. A dare la notizia, sul quotidiano indipendente russo Novaya Gazeta, fu la giornalista Elena Milashina (nella foto). E quella fu la prima volta in cui ricevette minacce di. Il 6 febbraio di quest'anno Milashina è stata aggredita insieme all'avvocata Marina Dubrovina all'interno di un albergo di Grozny da un gruppo di 15 ragazzi e ragazze. Era giunta nella capitale cecena per (...) - Mondo / Cecenia, , Condanna a, Coronavirus

ilVergaro : @AlbertoBagnai Molta gente non si rende conto che senza l'opera di informazione e divulgazione fatta avremmo già la… - hemeanstheworld : - sabbia. Così come non andrò subito in bar, ristoranti e negozi a giugno, perché so già che molta gente non avrà i… - Hollywood241077 : @Soulfly98318008 @MarcoRizzoPC Infatti nonostante il QE siamo in deflazione. Perché sì, la BCE dopo la crisi ha acq… - LauraTentoni1 : RT @FrancescoCarfa1: @AngeloBraga2 @LauraTentoni1 @zioluigi55 Dottore lei fa un lavoro rischioso e la apprezziamo, bravo . Si rende conto… -

Ultime Notizie dalla rete : “Molta gente Coronavirus, un tagliando rosa a Wuhan, la «guerra» in città non è finita Corriere della Sera