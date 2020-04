Mollicone (FdI), basta dirette genuflesse di Conte sulla Rai: mai viste cose del genere neanche nella I Repubblica (Di lunedì 27 aprile 2020) Il commissario di Vigilanza Rai, deputato di FdI Federico Mollicone, è a dir poco indignato. All’indomani dell’ennesimo spot propagandistico, a reti unificate e palinsesti apparecchiati all’abbisogna, i dati dell’Osservatorio di Pavia parlano chiaro: tanto che l’esponente di Fratelli d’Italia li definisce addirittura «inquietanti». E lo sono, oltre che inediti. Addirittura, nel report apposito, si registra l’81% di presenza del governo al Tg1. Un dato che salta agli occhi, mai visto – sottolinea Mollicone – «nemmeno nella Prima Repubblica»… Mollicone (FdI), basta dirette genuflesse sulla Rai «Da Conte e Casalino l’ennesima conferenza stampa convocata alla bene e meglio, al termine della programmazione dei Tg, così da sfruttare la fascia massima di ascolti e genuflettere i ... Leggi su secoloditalia Palermo : Mollicone (Fdi) - 'condividiamo con famiglia Fragalà ansia di verità'

Palermo : Mollicone (Fdi) - ‘condividiamo con famiglia Fragalà ansia di verità’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Il commissario di Vigilanza Rai, deputato di FdI Federico, è a dir poco indignato. All’indomani dell’ennesimo spot propagandistico, a reti unificate e palinsesti apparecchiati all’abbisogna, i dati dell’Osservatorio di Pavia parlano chiaro: tanto che l’esponente di Fratelli d’Italia li definisce addirittura «inquietanti». E lo sono, oltre che inediti. Addirittura, nel report apposito, si registra l’81% di presenza del governo al Tg1. Un dato che salta agli occhi, mai visto – sottolinea– «nemmeno nella Prima Repubblica»…(FdI),Rai «Dae Casalino l’ennesima conferenza stampa convocata alla bene e meglio, al termine della programmazione dei Tg, così da sfruttare la fascia massima di ascolti e genuflettere i ...

AgenziaASI : Rai, Mollicone (FdI): 'Basta dirette genuflesse, dati dell'Osservatorio di Pavia inquietanti, siamo in 'democratura… - Agenpress : Coronavirus, Mollicone (FdI): 'Approvato odg su temi editoria' - AgenziaASI : Coronavirus, Mollicone (FdI): 'Viva il libro, solidarietà a editori, autori, stampatori e librai in questo difficil… - FerruccioColaci : RT @vocedelpatriota: Coronavirus, Mollicone (FdI): subito mezzo miliardo per la cultura, PD Apre a nostra proposta - vocedelpatriota : Coronavirus, Mollicone (FdI): subito mezzo miliardo per la cultura, PD Apre a nostra proposta… -

Ultime Notizie dalla rete : Mollicone FdI Coronavirus, Mollicone (FdI): "Caro Battista, subito mezzo miliardo e poi altri fondi per salvare industria culturale" AgCult Coronavirus, Mollicone: sport allo stremo, subito misure straordinarie

(askanews) - "Plaudiamo al ruolo che l'Istituto per il credito sportivo, grazie al presidente Abodi, sta avendo nel contesto dell'emergenza epidemiologica: tantissime società sportive e gestori di imp ...

Covid19, l’autocertificazione servirà ancora dal 4 maggio?

Prima del nuovo DPCM si riteneva (o meglio si sperava) che l'autocertificazione sarebbe stata risparmiata almeno ai residenti della stessa Regione.

(askanews) - "Plaudiamo al ruolo che l'Istituto per il credito sportivo, grazie al presidente Abodi, sta avendo nel contesto dell'emergenza epidemiologica: tantissime società sportive e gestori di imp ...Prima del nuovo DPCM si riteneva (o meglio si sperava) che l'autocertificazione sarebbe stata risparmiata almeno ai residenti della stessa Regione.