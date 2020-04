Massimo Galli: "La teoria 'mascherine, guanti e speriamo bene' non è sufficiente" (Di lunedì 27 aprile 2020) “La teoria mascherine, guanti e speriamo bene non è sufficiente”, così l’infettivologo Massimo Galli riassume a “Mattino Cinque” la sua idea sulla Fase 2 sulle riaperture annunciata dal premier Conte. “Capisco che la gente non ne possa più, è comprensibile - dice Galli - purtroppo il virus non fa sconti e potrebbero esserci nuove ondate, anche perché è bastata una singola botta per conciarci come ci ha conciato”.Il direttore del reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano si dice ancora una volta timoroso per il futuro: “La mia preoccupazione è che il problema si consideri superato - ha aggiunto nel corso dell’intervista - soprattutto se non vengono adottate tutte le misure per la prevenzione e l’arginamento di nuovi singoli focolai. Dover richiudere dopo aver ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Massimo Galli ad ‘Accordi&Disaccordi’ (Nove) : “Riaprire tutto il 4 maggio? Siamo un pochino in ritardo”

