Lombardia: Giunta approva piano del Parco nazionale dello Stelvio (Di lunedì 27 aprile 2020) Milano, 27 apr. (Adnkronos) - La Giunta regionale lombarda ha approvato oggi il piano del Parco nazionale dello Stelvio (Settore Lombardo). Un percorso che, iniziato alla fine della scorsa legislatura, nei prossimi mesi vedrà Regione Lombardia impegnata nelle ulteriori fasi, fino al previsto passaggio finale di verifica di conformità, in seno al ministero dell'Ambiente. "Il piano è stato costruito sulla base delle linee guida approvate dal comitato di Indirizzo che comprende i rappresentanti dei tre settori (oltre alla Lombardia, le Province di Trento e Bolzano), del Ministero e dei Comuni del Parco. Le linee guida individuano quattro assi su cui sviluppare il piano: conservazione, ricerca, sviluppo locale sostenibile ed educazione ambientale", si sottolinea nella nota della Regione. Il piano è comune al 95%: il livello di dettaglio dei vari documenti, ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - in Lombardia gli ospiti delle residenze per anziani non vengono portati in pronto soccorso per delibera della giunta

Milano, 27 apr. (Adnkronos) - La Giunta regionale lombarda ha approvato oggi il piano del Parco nazionale dello Stelvio (Settore Lombardo). Un percorso che, iniziato alla fine della scorsa legislatura, nei prossimi mesi vedrà Regione Lombardia impegnata nelle ulteriori fasi, fino al previsto passaggio finale di verifica di conformità, in seno al ministero dell'Ambiente. "Il piano è stato costruito sulla base delle linee guida approvate dal comitato di Indirizzo che comprende i rappresentanti dei tre settori (oltre alla Lombardia, le Province di Trento e Bolzano), del Ministero e dei Comuni del Parco. Le linee guida individuano quattro assi su cui sviluppare il piano: conservazione, ricerca, sviluppo locale sostenibile ed educazione ambientale", si sottolinea nella nota della Regione. Il piano è comune al 95%: il livello di dettaglio dei vari documenti, ...

Milano, 27 apr. (Adnkronos) - La Giunta regionale lombarda ha approvato oggi il Piano del Parco Nazionale dello Stelvio (Settore Lombardo). Un ...

